„Proč děláme divadlo.“ Ostravská Aréna hraje Čechova, ale Tohle není Višňový sad

Ač jsou jednoaktovky provázané do jednoho celku, každá z nich si podle tvůrců říká o jiný žánr a styl. Světlovidov a s ním diváci projdou od hořkého probuzení přes absurdní grotesku až ke zmaru. „Je to velmi náročné, ale zároveň nás to strašně baví,“ shrnuje Georgiev.

Divadlo na divadle čeká v Aréně na diváky i v závěru této sezony. Tomáš Vůjtek totiž píše novou hru z divadelního prostředí s názvem Režisér.