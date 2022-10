Svoboda v plamech, včely v úlech i česká bromance. Začíná festival dokumentů Ji.hlava

„Máme pocit, že žijeme ve velmi nesnadné době, a bezesporu je to tak. Ale uvedené filmy, natočené během posledních sta let, ukazují, že téměř každá doba čelila velkým výzvám a že to je spíše vzpomínkový optimismus, který minulost proměňuje ve ‚zlaté časy',“ upozorňuje ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka.

Diváky o tom přesvědčí například retrospektiva představitele amerického dokumentárního a nezávislého filmu Lionela Rogosina. Jeho nejslavnější snímek Vrať se, Afriko se stal zásadní výpovědí o jihoafrickém apartheidu. Retrospektiva americké režisérky Shirely Clarkeové zase s jistým humorem poukazuje na odvrácenou tvář Ameriky padesátých až osmdesátých let. Kupříkladu ve filmu Spojka o narkomanech.

Česká radost

Soutěž Česká radost zaměřená na tuzemskou produkci představí dvacítku titulů. Řeší současné podoby partnerských vztahů (Šťastně až na věky), v „první české bromanci“ nechávají nahlédnout do mužského přátelství (Sami doma) i přináší sondu do životů a problémů nebinárních a trans osob (Lidi).

Část soutěžních českých snímků se věnuje minoritám. Dokument Ti, kteří tancují ve tmě pojednává o šesti nevidomých lidech, film Zdola sleduje člověka bez domova, snímek Povolení k pobytu vykresluje starosti i vítězství tří Romů v Anglii. Rom je i protagonistou filmu More Miko o upřednostnění politických zájmů před pomoci potřebným.

Čeští dokumentaristé se vydali i za hranice. Jan Bušta se vrací k jonestownskému masakru, kdy náboženský fanatik Jim Jones v roce 1978 donutil stovky členů sekty vypít smrtící jed. Veronika Lišková se v Návštěvnících vypravila až na Špicberky, do nejseverněji položeného města světa.