V Českých Budějovicích vystavují projekty architektonických „nomádů“ z Barcelony

„V nadsázce je považuju za jakési nomády. Ne ve smyslu, že by se přemisťovali oni se svým ateliérem, ale aktivitami, protože dosud nedělali nic v Barceloně, kde působí,“ podotýká k ateliéru kurátor Michal Škoda.

Ceněné stavby pro víno i hudbu

Architektonické studio založili Fabrizio Barozzi a Alberto Veiga v Barceloně v roce 2004. Od té doby vytvořili řadu návrhů nejen ve Španělsku, ale i v zahraničí. Jak veřejných zakázek, tak soukromých projektů.

K ceněným patří například vinařské centrum ve španělském regionu Ribera del Duero. Vzniklo na místě starých hradeb, jejichž fragmenty autoři také použili. Stejně jako zdivo a portál kostela ze sedmnáctého století. Do svého návrhu začlenili i historický objekt rekonstruované nemocnice.

„Naše práce se přirozeně za posledních patnáct let vyvíjela, ale to, co zůstalo neměnné, je skutečnost, že naše projekty, stejně jako romány, mají tendenci začínat obrazem, vzpomínkou na nějaký okamžik nebo nějakým prožitým pocitem, fragmentem, detailem zdi, světlem určujícím místo nebo zkušeností se stárnutím materiálu,“ cituje budějovický Dům umění přístup ateliéru.

Návrh na Vltavskou filharmonii

Barozzi a Veiga jsou podepsáni i pod Muzeem umění ve švýcarském Churu či pod filharmonií v polském Štětíně. Za štíhlou stavbou odkazující k plachtám lodí obdrželi cenu Miese van der Rohe - cenu Evropské unie za současnou architekturu.

Koncertní sál podle jejich návrhu mohl stát i v Praze. Soutěže na novou budovu Vltavské filharmonie se účastnili spolu s českým Atelierem M1, nakonec skončili druzí. Realizace podle vítězného návrhu dánského studia Bjarke Ingels Group by v hlavním městě měla stát za deset let.