Das Filmfest přiblíží život Schwarzenberga i Sissi. Zahájí ho příběh posledního popraveného v Německu

Všechny filmy jsou uváděny s českými a ve většině případů i s anglickými titulky. V Praze potrvá Das Filmfest do 26. října. Od 2. do 6. listopadu se přesune do brněnského kina Art a od 1. do 11. listopadu se poprvé koná i v Olomouci v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea. Součástí přehlídky je i program pro profesionály.