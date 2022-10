Ztracený ráj. Na fotografiích v Praze ožívá sen generace hippies, který John Wehrheim nafotil na Havaji

Život mimo systém v sepětí s přírodou byla jedna z vizí generace hippies. Skupině uprchlých studentů se podařilo ze snu vytvořit na několik let skutečnost, a to začátkem sedmdesátých let na Havaji. Výstava Paradise Lost v Domě U Kamenného zvonu ukazuje život komunity tak, jak ho zachytil americký fotograf John Wehrheim.