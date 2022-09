Na Dvořákově Praze zazní Rusalka, vrací se Clevelandský orchestr

Dvořákova Praha začíná 8. září, tedy v den výročí narození skladatele, jehož jméno nese ve svém zájmu. Letošní ročník zahajují Mnichovští filharmonici s Violoncellovým koncertem h moll Antonína Dvořáka a také jeho Novosvětskou symfonií. Zahajovací koncert přenáší Česká televize v přímém přenosu.

Dvořákova tvorba logicky prochází celým festivalovým programem. Například Česká filharmonie, která opět přijala status rezidenčního orchestru, nastudovala koncertní provedení Dvořákovy opery Rusalka. „S vynikajícími mezinárodními pěvci v čele s Asmik Grigorianovou, která je považována v tuto chvíli za tu možná ideální představitelku Rusalky,“ dodává ředitel festivalu Jan Simon.

Komorní řada bude místem zahájení tříletého projektu. Pod patronací členů Pavel Haas Quartetu postupně zazní všechny Dvořákovy smyčcové kvartety. V komorní řadě patří k lákadlům rovněž recitál argentinské klavíristky Marthy Argerichové.

Světové orchestry

Ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon považuje za vrchol letošního programu vystoupení Clevelandského orchestru, který se do Prahy vrací po třiatřiceti letech. Těleso, jež je součástí takzvané Velké pětky, podle něj představuje to nejlepší, co na americkém kontinentu mezi symfonickými orchestry existuje.

Významná je i česká stopa tohoto orchestru – na jeho objednávku Bohuslav Martinů zkomponoval Symfonii č. 2 a v roce 1943 se osobně účastnil premiéry své skladby. S orchestrem spolupracoval i houslista Josef Suk, dirigent Jakub Hrůša či nedávno klavírista Lukáš Vondráček. Pražský koncert Clevelandského orchestru bude věnován hudbě skladatele Richarda Strausse.

V programové řadě Světové orchestry mohou návštěvníci slyšet také londýnský Královský symfonický orchestr a Symfonický orchestr Švédského rozhlasu.