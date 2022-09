Lennonova zeď se mění na Zeď svobody a energie. Nafukovací kopie se dostane do Evropy

Vše má být hotovo během jednoho dne. Poté organizátoři zeď vyfotí a nechají v měřítku 1:1 vytisknout na nafukovadlo. „Zašleme to do společnosti, která se specializuje na výrobu horkovzdušných balonů a velkých nafukovadel, a ta vyrobí nafukovací Lennonovu zeď, pětatřicet metrů na délku, pět metrů na výšku,“ upřesnil Suchánek.

„Záměrně jsme si vybrali téma svoboda a energie, protože tahle zeď je o svobodě, je to náš symbol svobody, míru, lásky,“ vysvětlil výtvarník a jeden z iniciátorů projektu Pavel Šťastný. „Téma jsme vymysleli ještě před válkou a před energetickou krizí, takže pro nás je svobodné umělecké vyjádření to, že najednou všichni pracují dohromady a zároveň vydávají svou uměleckou energii,“ doplnil.

Místo pro nesouhlas s režimem i vzkazy turistů

Nafukovací zeď chtějí iniciátoři projektu postupně dovézt do měst spojených s fungováním Evropské unie, tedy Štrasburku, Bruselu, Lucemburku a Paříže. „Spousta lidí nám říká, že slyšeli o Lennonově zdi, ale nikdy třeba Prahu nenavštívili. Znají ji z fotografií, ale nemají osobní zážitek. Proto tento symbol svobody exportujeme a ukážeme v zahraničí,“ uvedl Šťastný.

Zeď na Velkopřerovském náměstí sloužila od sedmdesátých let jako ilegální prostor pro vyjádření protirežimního protestu. Přibývaly a mizely na ní vzkazy, básně a obrazy. Po zavraždění Johna Lennona se z ní stal neoficiální pomník britského hudebníka a jeho pacifistického a idealistického odkazu. Po přelomu století se zeď stala turistickou atrakcí a navštěvují i popisují ji zástupy turistů.

Zeď byla v minulosti mnohokrát přemalována. Před revolucí režimem, v porevoluční historii například naposledy v roce 2014, a to poměrně radikálně. Na bíle přetřené zdi zůstal jen nápis Wall Is Over připomínající Lennovovu píseň War Is Over. Streetartová skupina Pražská služba se tak vyjádřila k výročí 17. listopadu.