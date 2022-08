Národní divadlo zahájilo sezonu s vyšším vstupným a novými šéfy. Za 140 let přežilo větší krize, připomněl ředitel

Ředitel Národního divadla Jan Burian připomněl, že energetická krize a důsledky covidu s jeho dopady na turistický ruch se na začínající sezoně zřejmě podepíší. „Národní divadlo je tu 140 let, přežili jsme daleko horší a větší krize a právě v těchto chvílích nás občané a naši diváci potřebovali o to víc,“ řekl.

O podpoře ministerstva kultury, jehož příspěvkovou organizací Národní divadlo je, ujistil na slavnostním zahájení umělce a další pracovníky divadla ministr kultury Martiny Baxa (ODS).

„Nezačíná ta jubilejní sezona v úplně lehkých časech, sotva snad už finálně odezněly covidové restrikce, přišla válka a ekonomická krize, takže bezpochyby čelíme velmi obtížným výzvám, ale je mou prací vytvořit vám podmínky takové, aby 140. sezona běžela pokud možno bez problémů a omezení a aby Národní divadlo mohlo fungovat,“ prohlásil.

Vstupné vyšší o zhruba patnáct procent

Národní divadlo už dříve oznámilo, že od září zvýší kvůli meziročně až třikrát vyšším výdajům na energie ceny vstupného. Ceny činoherních představení se plošně zdraží asi o patnáct procent, u baletu se o stejnou sumu navýší ceny vybraných představení. Operní představení pak plošně podraží od ledna 2023 rovněž o přibližně patnáct procent.

Zdarma ovšem bude vstup na zahájení sezony pro veřejnost, které ND chystá na první zářijový den. Na nedalekém Střeleckém ostrově slibuje program s tvůrčími dílnami, uměleckými vystoupeními, besedami, bazarem i koncertem kapely Základní kámen úrazu složené z členů činohry.

Obměna uměleckého vedení

Součástí slavnostního zahájení v historické budově bylo v pondělí udělení tradičních cen. Do Síně slávy byla uvedena tanečnice Hana Vláčilová. Letošní Cenu generálního ředitele ND pro umělce do 35 let získaly první sólistka Baletu Irina Burduja, herečka Anna Fialová a operní pěvkyně Arnheidur Eiríksdóttir.

Do nové sezony vstupuje první česká scéna s obměnou uměleckého managementu. Do vedení činohry místo Daniely Špinar, která svůj post předčasně opustila, nastupuje režisérské duo SKUTR, tedy Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka.

Novým hudebním ředitelem Státní opery bude Andrij Jurkevyč. Po osmi letech se jako nový ředitel opery do Národního divadla vrací Robert Jindra. „Chtěl bych rozvíjet český repertoár, i ten méně známý, ale divadlo musí promlouvat. Nesmí se z toho stát pouhé zakonzervované muzeum,“ naznačil své představy.