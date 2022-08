Láska má vlastní vůli, říká novou deskou Markéta Irglová

Hlavním tématem nového alba je podle Irglové láska mající vlastní vůli, jejímuž hlasu by se mělo vždy naslouchat.

Zpěvačka říká, že vždy, když si myslela, že už něco ví, tak vše bylo nakonec jinak. Proto prý nese její třetí sólová deska název Lila, který pochází z indického jazyka.

„Znamená to: když se stávají věci, které jsou neplánované, náhodné, ale mají v sobě určité kouzlo. I kdyby to člověk chtěl takto naplánovat, nepodařilo by se mu to, protože se scházejí určité proudy, které se v jednom momentě sejdou v takovou dokonalost,“ vysvětluje Irglová.

Portrét rodačky z Valašského Meziříčí se díky očekávanému albu nyní objevuje na newyorském Times Square.

Držitelka Oscara

Irglová stále ještě koncertuje, fanoušci prý vždy očekávají, že zazní slavná píseň Falling Slowly. Zpěvačce to však údajně nevadí. „Tu písničku mám natolik ráda, mám ji spojenou jen s dobrými věcmi, že ji hraji vždycky ráda.“

Skladbu napsala spolu s Glenem Hansardem pro snímek Once, kde si oba interpreti také zahráli. V roce 2008 byla oceněna Cenou Akademie jako nejlepší filmová píseň.

Životní cesty Irglové a Hansarda se prý dávno rozešly. Zpěvačka dlouhodobě žije na Islandu, kde si založila hudební studio. „Mě tady inspiruje takový ten otevřený prostor, člověk se dívá k horizontu a nevidí žádné vysoké budovy. Jsou tu jenom hory, moře, nekonečné nebe,“ říká.