Byli partnery v životě i umění. Lidská důstojnost se otiskla do soch Kmentové a Zoubka

Zoubek od určité doby pracoval s lidským tělem spíše jako s prostředkem veřejného vyjádření. Výstava mimo jiné ukazuje model jeho sochy Genius národa, kterou vytvořil dva roky po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ve finální verzi přesahuje pět metrů. „Je to pokus vyjádřit sílu československého národa, který přetrvá a který je vlastně nezdolný. Torzo člověka v něm je velmi důstojné, hrdé, silné,“ popisuje Musilová.

„Zdá se mi to horší, než to bylo“

Závěr výstavy dokumentuje závěr společného života životních a uměleckých partnerů. Eva Kmentová byla těžce nemocná. Od roku 1974 pobývala střídavě v nemocnici a doma. Právě střídání naděje a bezmoci se odrazila v tvorbě obou umělců.

„Eva Kmentová přestává být schopná pracovat s velkými sochařskými materiály, jako je kámen, věnuje se více papíru, lepicím páskám,“ upřesnila Musilová. „Nejmrazivější je hrudník jako předzvěst kostry, která po člověku zůstane,“ odkazuje na jedno z vystavených děl z tohoto období.

Eva Kmentová zemřela v roce 1980. Tři roky před smrtí napsala do deníku: „Měli jsme s Olbramem oslavit stříbrnou svatbu… Oslavíme to později. Dvacet pět let, to už je hodně a spoustu se toho stalo… Když se to ale čte, zdá se mi to horší, než to ve skutečnosti bylo – já bych těch dvacet pět let brala znovu - se vším všudy.“

Výstava Lidská důstojnost, dokládající u Evy Kmentové a Olbrama Zoubka přístupy k tvorbě, sobě navzájem i k životu v době totalit, je v Museu Kampa ke zhlédnutí do 2. října.