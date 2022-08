Nové album Beyoncé potřebovalo renesanci. Po kritice upravila dvě písně

Někteří je slyšeli dříve – album totiž uniklo šestatřicet hodin před vydáním. Skalní fanklub se ale rozhodl počkat, za což mu Beyoncé poděkovala. „Oceňuji vás za to, že jste odsoudili ty, kteří se snažili proklouznout do klubu ještě před otevírací dobou,“ napsala.

Video of Beyoncé - ENERGY (Official Lyric Video)

Hold taneční hudbě vzdává Renaissance prostřednictvím samplů hitů. Autorka jedné z použitých skladeb – americká zpěvačka Kelis – však Beyoncé obvinila z krádeže. Původně se na internetu rozšířila informace, že se obvinění týká Kelisiny písně Get Along With You, šlo ale o sample ze skladby Milkshake z roku 2003. Kelis se nelíbilo, že si Beyoncé do své novinky Energy kus vypůjčila bez konzultace.

Kelis je pouze interpretka, oficiálními autory a producenty písně jsou Pharrell Williams a Chad Hugo, s nimiž má Kelis napjaté vztahy, nepohodli se kvůli společné tvorbě. Nicméně Beyoncé problematickou část ze závěru písně Energy prostě odstranila.

A svým fanouškům oznámila, že po Renaissance se chystá vydat ještě další dvě alba.