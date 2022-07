Brada Pitta jako vyhořelého zabijáka čeká v Bullet Train pořádná jízda

video Bullet Train míří do kin

„Beruška prochází existenciální krizí,“ říká o své postavě Brad Pitt. Příliš mnoho zakázek tohoto nájemného zabijáka skončilo neúspěchem a on začíná uvažovat o možnosti, že jediné, co měly všechny tyto kšefty společného, je on sám. Přesto se nechá přemluvit ke zdánlivě jednoduchému úkolu. Jenže vyzvednutí zásilky se zkomplikuje, když narazí na několik dalších – elitních – zabijáků. Utkat se s nimi musí při cestě nejrychlejším vlakem na světě.

„Četli jsme scénář někdy během šestého měsíce lockdownu. Vzpomínáte si, jak na podzim začali všichni bláznit, protože jsme už byli zavření tak dlouho? Bullet Train vypadal jako zábava, jako správný lék na tenhle pocit,“ uvedl Pitt. Na plátně je maskovaný podivnou hučkou a brýlemi.

Vyzkoušet si různé věci

S režisérem Davidem Leitchem se Pitt dobře zná. Herce kdysi zastupoval jako kaskadér třeba v Klubu rváčů nebo Tróje. Pak si ale stoupl za kameru a zrežíroval akční hity jako John Wick nebo pokračování Deadpoolu. „Byl to můj kaskadér – a teď je z něj šéf,“ shrnuje Pitt.

Leitch je přesvědčen, že je ještě bezpočet možností, jak akční žánr obohatit. „Akci najdeme v komediích, v thrillerech i v hororech,“ vypočítává. „V dnešní době je těžké natočit originální film – ne pokračování nebo příběh o superhrdinech,“ míní ale.

O to raději přijal nabídku na režii Bullet Trainu, kde mohl „popustit uzdu fantazii a troufnout si vyzkoušet nejrůznější věci“. Konkrétně ho lákala možnost hrát s různými rekvizitami a zbraněmi a také uzavřeným prostředím vlaku. „Je to zábavný akční thriller s bláznivými, teatrálními postavami – a je to také meditace na téma osudu,“ poznamenává k Bullet Trainu Leitch.