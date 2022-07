Lidstvo zatím není udržitelným druhem, obává se frontman kapely Gojira

přehrát video Rozhovor s Joem Duplantierem

Duplantier touží po lepším světě. Z hledání lepšího místa k životu se vyznává v písni Another World. V animovaném klipu nastupuje do rakety k cestě na jinou planetu. Jenže ve skutečnosti se vrátí na Zemi – jen naprosto změněnou. „Vypadá to, že tohle je všechno, co máme, alespoň pro další staletí,“ podotýká Duplantier. Se zvířaty zacházíme jako se sebou samými Apel pesimistického a sarkastického videa je jasný. „Naše krajina teď vypadá děsivě. Zdá se, že jdeme o několik kroků nazpátek. Nebereme globální oteplování dost vážně. A způsob, jakým se chováme ke zvířatům, je také naprosto nepřijatelný. Denně jsem skutečně šokován tím, jak s nimi zacházíme. Myslím, že to odráží způsob, jakým nakládáme se sebou samými, a také to, jak moc se musíme vyvinout, abychom se stali udržitelným druhem,“ domnívá se. Posluchačům se na novince Fortitude rozhodla Gojira říkat věci napřímo. „Na starších albech jsem psal o pyramidách nebo jiných planetách. Používal jsem hodně fikce k tomu, abych ilustroval to, co chci říct. Ale na tomto albu je to velice přímé. V určitém smyslu jde o političtější album, než byla ta předchozí,“ podotýká.

Video of Gojira - Another World [OFFICIAL VIDEO]

Cože, v Amazonii je pořád nějaký problém? Za „přímo mířený úder“ označuje například píseň Amazonia. Názvem jednoznačně dává najevo, čeho se týká. Má být varováním před ničením tamního deštného pralesa. Pohlcuje totiž obrovské množství oxidu uhličitého, který jinak otepluje klima. Odlesňování Amazonie za hospodářskými účely vzrostlo od nástupu pravicového prezidenta Jaira Bolsonara v roce 2019. Gojira k písni spustila kampaň, která má domorodým kmenům pomoci bojovat proti odlesňování. „Zafungovalo to docela dobře, ale to ještě neznamená vítězství. Naneštěstí nejsme v hollywoodském filmu. Spousta lidí je překvapená: ,Cože, v Amazonii je pořád nějaký problém? Ale my jsme přece přispěli na tuhle operaci, vybraly se peníze, a ono to ještě není spravené?‘ Ne, není to spravené. Byla to jen malá pomoc, jen malá kapka v oceánu toho, co všechno je potřeba, jaká opatření musíme přijmout a jaké zvyky musíme změnit,“ připomíná Duplantier, že boj za „another world“ není jednorázovou záležitostí.

Video of Gojira - Amazonia [OFFICIAL VIDEO]