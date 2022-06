Večer na psích dostizích je o odvaze se ozvat a touze vyhrát

Matt Charman byl nominován na Oscara za původní scénář k filmu Most špionů, který podle skutečného špionského případu natočil v roce 2015 Steven Spielberg. O deset let dříve by hollywoodský úspěch nečekal nejspíš ani on. Živil se jako myč aut v autodílně. Útržky hovorů, které při práci zaslechl, si zapisoval a použil jako inspiraci k divadelní hře. Svou prvotinou prorazil mezi scenáristy.

Dramatik: Téma agrese je stále přítomné

„Skupina automechaniků si pořídí dostihového psa jako symbol naděje, úspěchu a vítězství. Většina figur podléhá společenskému tlaku kompetitivnosti, že buďto člověk vyhraje, nebo prohraje, a v této logice obětují i morálně-etické zásady,“ prozradil režisér pražské inscenace David Šiktanc.

Charman Večer na psích dostizích popisuje jako hru o zbabělosti, o tom, jak je těžké postavit se agresi a zaslepenosti a říkat pravdu tváří v tvář moci. „Bohužel si myslím, že témata podrobení se agresi a neschopnost jednat jsou v našich životech přítomné stále. Ale silně pociťuji, že právě v tomhle okamžiku evropských dějin, kdy na Ukrajině zuří válka, ponaučení musí být, že stát společně a nenechat se ze strachu rozdělit a nenechat se zastrašit, je jediný způsob, jak můžeme jako lidstvo přežít,“ míní dramatik.