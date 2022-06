Bydlení, vinařství, vyhlídka, sauna. Česká cena za architekturu vybrala nominace

Na dvě stě staveb se přihlásilo do aktuálního ročníku České ceny za architekturu, mezinárodní porota do nominací vybrala dvacet devět z nich. Nejvíce nominovaných realizací řeší bydlení, do výběru se ale dostaly i naučná stezka, plovoucí sauna, sportovní hala, vinařství či hned dvě vyhlídky. Nejvíce nominovaných realizací je letos v Praze a Zlínském kraji, vždy po pěti. Vítěze prozradí pořádající Česká komora za architekturu v listopadu. Za celoživotní dílo už při nominačním večeru ocenila architektku a designérku Evu Jiřičnou.