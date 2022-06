Nick Cave zahájil festival Metronome jako kazatel i básník

Ve čtvrtek na festivalu Metronome hráli i tuzemští hudebníci, třeba Lenka Dusilová, Čechomor nebo Mňága a Ždorp. Největší očekávaní ale na sebe strhnul Nick Cave. Get Ready for Love, tedy „připravte se na lásku“, oznámil textem jedné ze svých skladeb hned po příchodu na pódium.

Svou náklonnost publiku pak vyjadřoval přes dvě hodiny. Místy vystupoval jako něžný básník, jindy připomínal spíš rozohněného kazatele. Areálem holešovického výstaviště zazněly i starší, známější písně, významnou část vystoupení ale Cave věnoval materiálu z nejnovějších desek.

Caveovy texty byly od začátku jeho tvorby lyrické, zatímco hudební styl se vyvíjel a proměňoval. The Bad Seeds začínali jako postpunková kapela, časem do repertoáru přibyly třeba balady a do hudebních aranží klavír, elektronické prvky nebo gospeloví zpěváci. V poslední době v jeho tvorbě převládla témata ztráty, hledání duchovní útěchy a smíření – především na albu Ghosteen, které vzniklo po tragické smrti zpěvákova syna Arthura.

Na řadě jsou Beck a Underworld

„Thank you, Prague,“ nezapomněl Nick Cave poděkovat během koncertu českému publiku, k němuž se od první návštěvy v roce 1992 opakovaně vrací. Metronome jeho vystoupením nekončí. V pátek se návštěvníci můžou těšit na amerického všeuměla Becka a o den později tečku za festivalem udělají elektroničtí Underworld.