Aneta Langerová bere Dvě slunce na místa, jimiž se lze kochat

V souvislosti se svou deskou Aneta Langerová říká, že zve posluchače do světa Dvou sluncí. „Je to svět, kde se člověk na chvíli zastaví, a může být na chvíli v klidu, pozorovatelem všeho, co se děje okolo i co se děje v něm. Je to hledání klidu,“ vysvětluje.

Určitým zklidněním je i její letní turné. Zvolila komorní prostředí, mnohdy pod širým nebem, kde bude svým fanouškům blíž. „Hledáme krásná místa, s atmosférou, protože hudba se pak ještě lépe nese prostorem. A mám pocit, že lidé pak mají nejen hudební zážitek, ale ještě se mohou kochat prostředím,“ podotýká zpěvačka.

Vystupovala tak třeba nad vodní hladinou v zahradním centru Chuchelna u Semil nebo na hradní vyhlídce Kunětické hory. Čeká ji koncert v Lávce Chocerady nebo v barokním dvoře v Borotíně.