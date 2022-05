Invaze v GHMP ukazuje válku očima ukrajinských umělců

Alexander Našelenko začal deset dní před začátkem invaze fotit sérii snímků z Oděské oblasti. Válka projekt zastavila. „První měsíc války, možná i déle, jsem bohužel nebyl schopen vzít do ruky fotoaparát, protože jsem cítil, že nemůžu fotit, i když bylo co zachycovat,“ přiznává. V současnosti pomáhá v Kyjevě zahraničním novinářům.

Výstava vznikla poměrně rychle, do měsíce od prvních kontaktů s autory. Vystaveny jsou digitální kopie, originály přivézt nešlo. „Jsou to umělci, kteří se nemůžou v současné době dostat sem kvůli branné povinnosti. Ale to, co mohou, je vysílat pomocí umění vzkazy nám do Evropy,“ podotýká další z kurátorek Sandra Baborovská.

Nezůstává jen u výtvarného umění. V doprovodném programu je naplánované třeba čtení současných ukrajinských autorů nebo promítání ukrajinských filmů. Umělecká Invaze je k vidění v jedné z kobek na smíchovské náplavce do 22. května.