V Terezíně se lidé zamilovávali i tvořili. Historička popsala ghetto pohledem každodennosti

Když se Anna Hájková jako studentka setkala v Izraeli s pamětníky, uvědomila si, co všechno lidé v terezínském ghettu zažívali. Trpěli a umírali, ale také se bavili, zamilovávali a tvořili. Začala všední život v Terezíně zkoumat. Ve své knize popisuje, co vězni jedli, ale také to, jak se k sobě navzájem chovali.

„Napsala jsem to jako případovou studii lidí v extrému. Proto se také snažím poukázat na to, co – když se podíváme na Terezín – pochopíme o lidech v nejzazší situaci, což je právě dnes během hrozné války na Ukrajině znovu důležité,“ říká historička z University of Warwick.

Terezínským ghettem prošlo přes 143 tisíc vězňů. Více než polovina byli čeští Židé, zbytek přišel z Německa, Rakouska, Nizozemska i Dánska. Národnost obyvatele rozdělovala, stejně jako třeba věk. Nejvíc tady umírali staří lidé.

„Dostávali nejmenší porce jídla a často umírali na nemoci spojené s hladem. Mladí lidé, právě mladí čeští Židé, tady často zažili něco, co by se tak divně dalo nazvat štěstím – a velký šok pro ně přišel, až když přišli do Osvětimi,“ říká Hájková.