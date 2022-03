Divák se ukazuje dílu Jindřicha Chalupeckého

Jindřich Chalupecký tvrdil, že dílo se neukazuje divákovi, ale divák se ukazuje dílu. Jeho myšlenky zásadním způsobem ovlivňovaly reflexi progresivních výtvarných proudů – málokterý český výtvarný teoretik dvacátého století se těšit takové úctě a zájmu jako Chalupecký.

„Byl velkým obhájcem těžkého umění, divák i umělec si musí umění odpracovat. Vážil si, když šel umělec za obvyklé formy, obvyklé životní postoje, v tom viděl smysl,“ dodává spolukurátor výstavy Tomáš Pospiszyl.

Vnímání umění chápal Chalupecký jako zápas transcendentního rozměru. Říkal: Umění je mostem, který spojuje to, co je zde a nyní, s tím, co je nikde a nikdy. S tímto náhledem vykládal třeba i dílo personě moderního umění Marcela Duchampa. „Dokonce i vdova po Marcelu Duchampovi Chalupeckého přesvědčovala: ,Prosím vás, můžete potlačit ty zmínky o náboženství? Já se domnívám, že to není úplně na místě,‘“ prozradil Pospiszyl.

Chalupecký umění přikládal významnou společenskou úlohu. Sám byl obětí perzekucí komunistického režimu, který ho označil za zastánce úpadkového umění. Umělce sovětského Ruska ovšem podporoval a jezdil za nimi do Moskvy.

Bez ruské zápůjčky, ale ne umělců

Stejné napětí mezi ruským režimem a ruským uměním řešil i kurátorský tým výstavy. V ní měla být totiž vystavena i díla zapůjčená z Ruska, pražská galerie se nakonec na poslední chvíli rozhodla zápůjčku zrušit. Propůjčila ale část prostoru ruským a ukrajinským umělcům žijícím v Praze. Možnost k výtvarnému vyjádření využila třeba Darja Lukjanenková.

Výtvarnice, která pochází z rusky mluvící části východní Ukrajiny, má jasno: „Pokud je ruská armáda v Ukrajině a pokud ruská armáda zabíjí civilisty, znásilňuje ženy a střílí děti, není možná žádná spolupráce, kolaborace s ruskými umělci.“ Podle ní se zvedá i vlna kulturního sebeuvědomění Ukrajiny. Někteří původem ukrajinští umělci totiž bývají v důsledku sovětské kolonizační politiky chybně považovány za Rusy.

Světy Jindřicha Chalupeckého, jehož jméno nese i česká cena pro výtvarné umělce, jsou v Galerii hlavního města Prahy otevřeny až do června.