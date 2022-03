Češi ničí kvůli ruské agresi pomníky rudoarmějců. „Lidé mají krátkou paměť,“ obává se historik

V Přibyslavi stojí pískovcový památník obětem obou válek, v parčíku na Bechyňově náměstí je od roku 1948. Autorem umělecky pojatého monumentu je sochař Karel Samohrd. Voják se samopalem donedávna stál na kvádrovém podstavci s reliéfy trojice československých legionářů a partyzánů.

Brzy po ruském útoku ho zakryla ukrajinská vlajka – a zase zmizela. Sochu do ní někdo halil opakovaně. Když město skulpturu zabalilo do ochranného obalu, nevydržel ani ten. Radnice se obávala poškození památky, a rozhodla se ji proto raději uklidit do depozitáře.

„Projde restaurátorským posouzením, bude udělán restaurátorský záměr a asi bude inovována, aby mohla být někde znovu osazena,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS). Podle místostarosty Michaela Omese (KDU-ČSL) není jisté, jestli se vrátí na původní místo.

Nápis v Kuřimi nezůstal, srdce v Brně ano

Pomník vojákům Rudé armády někdo posprejoval i v Kuřimi, teď už je čistý. „Socha zatím zůstane tam, kde je, jsme toho názoru, že obrazoborectví nemůže změnit dějiny,“ uvedl kuřimský starosta Drago Sukalovský (STAN).

Na pomník rudoarmějce na Moravském náměstí v Brně někdo namaloval srdce v národních barvách Ukrajiny, tedy modré a žluté. Zatím zůstalo. „Na radnici jsme vyhodnotili, že se jedná o poklidné vyjádření názoru a solidarity občanů s Ukrajinou, není tam žádný hanlivý nápis, proto jsme srdce zanechali,“ vysvětlila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Symbol srdce v barvách Ukrajiny se na pomníku Rudé armády se sochou rudoarmějce na vrcholu objevil už v roce 2015, těsně před přípravami oslav sedmdesátého výročí konce druhé světové války. Tehdy neznámého člověka k činu pravděpodobně vedlo obsazení Krymu Ruskem z roku 2014 a pokračující napětí mezi oběma zeměmi kvůli bojům se separatisty na východě Ukrajiny. Po roce 1989 byl pomník, který je dílem Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala, poškozen několikrát, nejvíc v roce 2008, kdy jej vandalové polili barvou.

Historik: V Rudé armádě bojovali i Ukrajinci

Podle vojenského historika Eduarda Stehlíka nelze Rudou armádu zaměňovat se současnými ruskými vojáky. „Každý, kdo něco takového udělá, by si měl uvědomit, že celá řada pomníků nebo válečných hrobů, které na území České republiky jsou, je věnována vojákům Rudé armády, z nichž velice podstatnou část tvořili Ukrajinci, tedy otcové a dědečkové těch, kteří tam teď bojují proti ruské agresi,“ upozorňuje.

Například významná část sovětských vojáků pohřbených na Olšanských hřbitovech v Praze byli právě Ukrajinci. Zdejší pomník rudoarmějcům se podle správy hřbitovů nikdo poškodit nepokusil.