„Připomíná to současné dění na Ukrajině,“ připouští Ken Follett o knize Nikdy

Dvaasedmdesátiletý Follett si čtenáře získal především historickými ságami, jako jsou Pilíře země, Na věky věků či monumentální trilogie Století. Většina jeho knih vyšla v českém překladu.

Špionážně-politický thriller Nikdy začíná lokálními konflikty v saharské poušti nebo na Korejském poloostrově. Odvety ve stylu „oko za oko, zub za zub“ ale hrozí eskalací ve světovou válku. Zničujícímu konfliktu se pokouší zabránit mírově smýšlející představitelé tajných služeb a vrcholní politici světových velmocí.

„Připomíná to současné dění na Ukrajině,“ připouští Follett. „V Kremlu a v ruské tajné službě musí být lidé, kteří si myslí, že (ruský prezident Vladimir) Putin nepřijatelně riskuje, a dělají, co mohou, aby ho zadrželi. A všichni západní vůdci a jejich zpravodajské služby se snaží zajistit, aby válka na Ukrajině neeskalovala do větší války. Toto je nebezpečný okamžik,“ domnívá se.

Follett: Potenciálně ničivých konfliktů je mnoho