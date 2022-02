Korn natočili Requiem, ale s optimismem

Dosud kapela Korn na svých albech objevovala všechna zákoutí lidského utrpení. Novinka Requiem přináší fanouškům i nezvyklou porci optimismu. „Smrt a znovuzrození. Jedna část mého života skončila. Zemřela a já začal novou kapitolu. To album je toho oslavou. Lidi v něm hledají různé významy. Jeden z nich je i to, že se mi sakra líbí slovo ,requiem‘. Je to prostě pecka,“ vysvětloval zpěvák Jonathan Davis pro časopis Rock Sound.

Naléhavý projev frontmana Davise a specifické dunění kytar odlišovalo Korn od mnoha kapel v žánru. Nu-metaloví veteráni vyzkoušeli coververze, spojení s elektronikou a hip hopem, zpěvák sólově i country – a všechno zahrnuli do novinky. Při skládání se inspirovali i hudbou třicátých a čtyřicátých let.