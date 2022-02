Cimbálová muzika Harafica dovezla do USA folklor i cimbál

Ve Spojených státech měla Harafica koncertovat už v roce 2020 na Velikonoce. Plány překazila pandemie a uzavření hranic. „Kapela i my ale o prezentaci živých tradic, právě jak je dělají oni, stojí, tak jsme se k projektu vrátili a ještě ho rozšířili o další města,“ uvedl ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina.

V New Yorku Harafica turné zakončí. Šnůra počítá s celkem sedmi koncerty, také třeba na českém plese v Chicagu či na velvyslanectví České republiky Washingtonu. Haraficu uslyší i v české kavárně v New Jersey nebo v Národním českém a slovenském muzeu v iowském městě Cedar Rapids. To má od souboru navíc převzít do svých sbírek cimbál. Nástroj by měl být využíván i pro občasné koncerty a mohly by se na něm učit hrát americké děti.

Folklor, jak ho (ne)znají

Posluchači můžou čekat tradice v pojetí moravského folklorního souboru jednadvacátého století. „Jedeme do prostředí, kde je mnoho krajanů, kteří znají tradice, znají moravský i slovenský folklor v takové podobě jako my. Ale také přijdou lidé, kteří folklor znají z generačního doslechu, to znamená, že ho znají spíše jejich babičky nebo rodiče. Takže chceme před ně předstoupit s repertoárem, který vychází z tradiční muziky, na které jsme vyrostli, ale děláme si ji trochu po svém, baví nás experimentovat,“ uvedl před odjezdem cimbalista a umělecký vedoucí muziky Petr Gablas.

Harafica se proto snažila vytvořit podle jeho slov program, který by oslovil publikum napříč generacemi. „Ukázat náš pohled na tradiční hudbu, na které jsme vyrostli, až přes naši vlastní tvorbu, kde se objevují prvky řekněme moderní,“ shrnul Gablas. Dramaturgie každého vystoupení se ale trochu liší.