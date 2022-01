Chtěl jsem, aby to znělo, jako by jim estébáci nešlapali na krk, říká zvukař o čištění alb Plastiků

Ovšem, jak dodává Ježek, „je to vždycky dilema, do jaké míry retušovat nějakou takovouhle legendární nahrávku a jestli všechno, co je tam špatně, co tam vlastně nepatří, nějak opravovat. Když jsem se bavil s Ivanem Bierhanzlem, který ty nahrávky tehdy s Robinem Popperem nebo Lubošem Nováčkem natáčel, tak říkal, že nechtěli, aby to hrálo blbě, naopak, chtěli, aby to hrálo co nejlíp. Sám jsem se proto také snažil, aby to hrálo co nejlíp.“

Mimochodem, s podobnými problémy se museli popasovat zvukaři při remasterování starších alb The Beatles – po dokonalém vyčištění by totiž náhle byly slyšet menší chyby v intonaci a podobně.

Nefalšovat historii

Pokud Ježek přeci jen do původní nahrávky zasahoval – tedy, cítil-li, že by bylo dobré některý nástroj trochu zvýraznit, přidat třeba na zpěvu nebo basu –, na pár místech k tomuto kroku sáhl. Ale, jak říká, „s velkou pietou. Takže to rozhodně není jiná nahrávka, ale taková, jak by to znělo, kdyby na to tehdy měli víc času a nešlapali jim estébáci na krk.“

V praxi to bylo prosté: „Nebýt pietní vůči chybám, které i muzikanty celou tu dobu štvaly, na druhou stranu jsou tam někde věci, které jsou sice rozladěné, ale tak specifickým způsobem, že když pak třeba někdo po mně chtěl, abych opravil, že byl intonačně nebo rytmicky vedle, tak jsem na to říkal, hele, nejlepší na téhle nahrávce je právě to, jak jsou ty nástroje trochu rozjeté, takovým trochu zvláštním způsobem, a všem těm, kteří to mají naposlouchané v hlavě, to zkrátka nemůžeš udělat, aby to najednou v tomhle místě ladilo. To je prostě blbost a falšování historie.“

Těšit se lze i na další plastikovské edice, ještě do konce roku by měla vyjít další alba, ale také třeba záznam koncertu pořádaného 10. ledna 1997 ve Španělském sále u příležitosti dvacátého výročí Charty 77. Plastici spolu hráli poprvé po šestnácti letech, ovšem křepčícím vládním a politickým špičkám už jejich koncert tehdy pranic nevadil.