Bludný Holanďan, Káťa Kabanová i nová „Prodanka“ jsou operními premiérami Národního divadla

Některé tituly už na své uvedení čekají nastudované. „Samozřejmě nám do toho vstoupily všechny ty restrikce, takže teď ty plány nabíhají znovu a věřím, že už definitivně. Třeba Káťa Kabanová je opera, která se už nazkoušela, pak jsme ji uložili do skladu a teď se to musí zase všechno znovu zkoušet,“ uvedl ředitel Národního divadla Jan Burian.

Všichni tři hostující režiséři – Tatjana Gürbacaová, Ole Anders Tandberg a Calixto Bieito – pracují v Česku poprvé. Všichni podle vedení ND udávají trend současné operní scény.

„Stejně jako u celého divadla je charakteristická především pestrost inscenačních přístupů a bezpředsudečnost v tom smyslu, že dílo může být předmětem interpretace jak odvážné, kontroverzní, tak i konzervativnější,“ vysvětluje Burian.

Krok do Evropy