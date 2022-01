Werich se střídá v roli císaře a pekaře už 70 let. Sám si vymohl výměnu režiséra a návrat Nataši Gollové

Příběh se odehrává v Praze na císařském dvoře Rudolfa II., který proslul vášní pro umění a alchymii. „Werichovi šlo hlavně o vytvoření historické pohádky. Ve své době byl film označován jako historická veselohra, dá se říct, že tak funguje dodneška. Neměli bychom ho brát jako dokument o rudolfínské Praze, ale jako stylizovanou pohádku,“ podotýká ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Golem poprvé jako hliněný obr

Nicméně podobně jako skutečný Rudolf II. i panovník v podání Jana Wericha se obklopuje učenci, umělci, astrology a alchymisty, kteří se snaží vyrobit zlato a hledají elixír mládí, aby se císař mohl věnovat své další velké vášni – krásným ženám. Jeho zanedbávání vladařských povinností však vyústí ve vznik spiklenecké kliky, která hodlá vladaře sesadit – a ke svým mocenským plánům míní využít i bájného hliněného obra golema.

Golem, jehož podle legendy povolal k životu rabi Löw na konci šestnáctého století, se v tomto filmu poprvé objevil jako hliněný obr se svorníky na hrudi. Do té doby si umělci golema představovali různě, převážně jako oblečenou lidskou postavu. Autorem výtvarné podoby stvoření, které ožívá po vložení šému (magické kuličky) do otvoru na čele, byl sochař Jaroslav Horejc. Samotnou sochu zřejmě vytvořili pracovníci barrandovských studií.

Spíš utopie než agitka

Situaci vyřeší pekař Matěj, který je císaři velmi podobný, jen o čtvrtstoletí mladší. S Rudolfem II. si vymění role a golemovu obávanou sílu nakonec využije k pečení chleba pro chudé. A právě scéna, v níž lid sborově zpívá, jak budou „všichni lidi všechno mít dohromady“, zní některým divákům jako přílišná agitace komunistické ideologie. Veselohra ostatně vznikla ve vypjatých padesátých letech.

„Film je poznamenaný svou dobou, stejně jako všechny, včetně dnešních. Doba se do filmů vždycky nějak promítá. Premiéra Císařova pekaře byla v roce 1952, to je doba velmi složitá. A to, co vypadá dneska jako oslava budovatelství, je spíš výraz společenské utopie, ve které ostatně Werich fungoval už ve třicátých letech,“ namítá Bregant.