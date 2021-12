Sudičky vám předpověděly svatbu a co teď s tím? Štědrovečerní pohádka dává odpověď

„Snažíme se pohádku vždy udělat tak, aby byla co nejtradičnější, aby tam diváci měli, co od pohádky očekávají, a zárověn jsme ji někam posunuli. Máme tam kouzlo, které umožní hlavním hrdinům dostat se do doby, kdy princ dostal od sudiček věštbu, která se mu vůbec nelíbí, a vlastně pokusí se věštbě zabránit,“ prozradil režisér.

V pohádce se tak bude cestovat v čase. Princ Leopold a princezna Josefína se pomocí kouzelných hodinek vrátí do chvíle, kdy se princ narodil. „Udělali jsme vše pro to, aby to nebylo sci-fi a aby trik vyzněl pohádkově, aby to bylo kouzlo,“ prozradil Janák.