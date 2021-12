Kam za výstavou: Pištěk hovoří s Hawkingem a sochaři vyznávají své city

Theodor Pištěk: Rozhovory s Hawkingem (do 29. ledna)

Theodor Pištěk je držitelem Oscara za kostýmy k filmu Amadeus, navrhl také uniformy Hradní stráže, v pražské Galerii Zdeněk Sklenář ale poprvé vystavuje pouze své abstraktní obrazy. Inspirovány jsou vesmírem a dílem teoretického fyzika Stevena Howkinga. Pištěka mrzí, že se s ním nestihl setkat.

Stejně jako slavný vědec ukazoval veřejnosti velký vesmír, ukazuje český malíř malé vesmíry – jak nazývá svá plátna. K fotorealistické malbě, která ho proslavila, se prý už nevrátí. Ale i v této tvorbě pro něj bylo typické tajemství a vnitřní napětí. „To prochází mou tvorbou od samého počátku. Ze začátku jsem rozřezával automobilové motory, abych viděl, co je vevnitř, a vyndával jsem součástky do různých kompozic,“ podotýká Pištěk.

Nyní rozřezává a skládá do kompozic samotný vesmír. Nejvíc ho ale zajímá, co je za hranou obrazu – kam vidí malíř, ale ne divák. Říká, že do takových obrazů by si nejraději vlezl a vydal se na průzkumnou misi.