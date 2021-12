Vánoční filmy jsou jako široce rozkročený žánr. Od pohádek po Smrtonosnou past a konkurence přibývá

Sezona vánočních pohádek je v plném proudu. Člověk vlastnící televizní přijímač jako by po jeho zapnutí téměř neměl šanci uniknout pohádkám jako Tři oříšky pro Popelku, Císařův pekař – Pekařův císař nebo S čerty nejsou žerty. Tuzemský divák si podle programové nabídky rád na Vánoce vychutná „českou klasiku“, ta se ale pozvolna mění pod vlivem globální kultury.

Pokud si vezmeme tvorbu českou a z té zahraniční nejobvyklejší americkou, rozdíly jsou značné. Zatímco u nás ještě stále převládá klasický žánr pohádky o souboji dobra se zlem, americký přístup není tolik konzervativní – mezi sváteční filmy se řadí snímky od komedií po dramata.

Za vánoční se ale třeba pokládá i akční film jako Smrtonosná past. V něm se Bruce Willis jako policista snaží osvobodit svoji ženu zajatou teroristy v mrakodrapu v Los Angeles. Jako vánoční je film brán proto, že se odehrává právě v období svátků a snažení hlavního hrdiny je motivováno právě tím, aby zachránil svoji ženu, se kterou chce Vánoce strávit.

V obvyklejší podobě „vánočního filmu“ se ale jeho výroba ve Spojených státech spíš drží striktnějších záchytných bodů. Celý proces většinou už ve fázi námětu a tvorby scénáře předpokládá, že film půjde do kin v období těsně před nebo během vánočních svátků, a to se následně propisuje i do jeho dramaturgie a cílení, volených lokací či zobrazované „vánoční pohody na plátně“.

Podobný postup s cílem natočit film spíš jako vánoční produkt si již začínají osvojovat i tuzemské produkce, někdy tak vznikají čistě komerční díla za účelem zaujmout lidi v období Vánoc.

Většina českých pohádkových klasik, které v období svátků televizní diváci volí, ale nevznikla primárně s tímto cílem. Třeba Pyšná princezna byla do kin uváděna na konci září, Byl jednou jeden král s Janem Werichem pak v polovině února. Filmy se staly etalonem vánoční televizní zábavy až v průběhu let.