Do české kinematografie mají přicházet stamiliony od streamovacích služeb. Příprava jde ale pomalu

video Do české kinematografie by měly přijít peníze od streamovacích služeb

Zatímco do francouzské kinematografie začnou peníze od streamovacích platforem přicházet v nejbližší době, v Česku je diskuse teprve na začátku. Filmaři to kritizují, domnívají se, že zbytečně přicházejí o vysoké částky.

Že by měly peníze od globálních streamovacích služeb proudit do států, odkud pochází jejich produkce, předpokládá evropská směrnice stará již tři roky. V českém zákonodárství se ale zatím neprojevila.

Ministerstvo kultury se ale brání. Podle Zaorálka nelze ukazovat jen na Francii, která má úplně jinou vyjednávací sílu. „Jsme ve fázi, ve které se nachází řada dalších zemí. Vzhledem k tomu, jak komplikovaná věc to je, tak si nemyslím, že by Česko bylo nějak pozadu,“ ujistil.

Producenti ale chtějí proces urychlit. Podle jejich asociace dokáže český trh nabídnout konkurenceschopnou tvorbu na světové úrovni. „V posledních letech vznikají seriály, které mají ambici. Jsou i konkrétní produkty, které byly už na platformách distribuovány,“ poukázal Filip Bobiňski z Asociace producentů v audiovizi. Například seriál První republika, který koprodukovala Česká televize, uvedl Amazon Prime.

Kromě způsobu, jak se peníze ze streamovacích platforem dostanou do Česka, není jasné, kdo by stovky milionů korun distribuoval. Že by to měl být Státní fond kinematografie, si myslí jeho ředitelka Helena Bezděk Fraňková.

„Je to nejlogičtější řešení. V současné době máme audiovizuální poplatky z kin, satelitů, kabelů, normálních televizí,“ shrnula. Například Kotík ale hovoří o jiném modelu. „Ve většině zemí podpora vypadá tak, že část je vyčleněna do lokálního fondu a větší část jde přímo producentům,“ řekl.