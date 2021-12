Štefan Margita zpívá Na správné cestě šansony. Místo tří hodin mám tři minuty, srovnává je s operou

Vypravit se mimo jeho hudební „škatulku“ dovolila Štefanu Margitovi paradoxně pandemie. Proticovidová opatření vedla ke zrušení části zahraničního programu, který mívají pěvci nasmlouvaný na roky dopředu.

Střídání žánrů navíc považuje za vzpruhu v nejisté době a také způsob hlasové hygieny. „Připadá mi to, jako když jsem začínal a paní učitelka mě učila, ať zpívám hodně písní. A ty se také nedají zpívat operním stylem,“ vysvětluje.

Poslouchal francouzské šansony a také rady své ženy, zpěvačky Hany Zagorové. „V opeře mám tři hodiny na to, ať řeknu obsah, a v písničce mám tři minuty. Hanka mi řekla: Vytiskni si ten text a čti si ho, a to se vyplatilo,“ prozradil. „Někdy člověk jen něco řekne a je to výrazově mnohem víc, než když zazpívá velkým operním stylem,“ dodává.

Dvanáct podob Štefana Margity

Novinka obsahuje dvanáct písní, autorem všech je Michal Kindl, který zároveň s Margitou i zpívá. „Tematicky bych tyto skladby představil jako dvanáct podob Štefana Margity. Po čas zrodu alba jsem Štefana vyzpovídával o jeho různých životních eskapádách, kdo ho v životě obohatil, kdo ho naopak o něco ochudil. A na základě toho se povedlo napsat dvanáct textů,“ prozradil.

Nové písně představují v komorní sestavě ještě s cellistkou Iris Moris na turné Intimity. Podobně jako další umělci, i oni si všímají, že lidé nechávají nákup lístků na poslední chvíli. O to více si prý váží toho, že je publikum slyšet chce – a oni pro něj chtějí hrát. „Vystupovat v této době je pro nás obtížné, ale kdy jindy ukázat, co v nás dříme, než teď,“ podotýká Kindl. Turné je zavede nejen po Česku, například v květnu se chystají za krajany do Ameriky.

Štefan Margita má ale nadále i operní plány. Čeká ho například nová role Heroda v opeře Salome, studuje ji pro londýnskou Covent Garden.