Nová generace zájemců o umění se už nestydí vejít do galerie

Ředitelka Art Prague Iva Nesvadbová se jako galeristka chtěla před více než dvaceti lety zúčastnit veletrhu v zahraničí, ale nepřijali ji. Spoluzaložila proto v Praze vlastní. „Byla to zkušenost z veletrhu v Madridu, musíte tam získat určitý počet bodů a já jsem se nedostala kvůli 0,25 bodu,“ vzpomíná.

I na Art Prague ale zájemci o vystavení procházejí výběrem. Organizátoři odmítají díla, která nezapadají do konceptu nebo nedosahují potřebných kvalit. „Třetí měřítko pro výběr je místo, protože chceme zůstat v centru Prahy a je velice obtížné získat budovu, která nám může poskytnout dva tisíce metrů čtverečních. Takže je to nejen o kvalitě, my víme přesně, koho sem vybíráme, a víme, koho sem nechceme,“ dodává Nesvadbová.

Ani internet neodradil od vystavování

Dílo Jana Švankmajera se ocitá vedle streetartistů, figurální malba vedle skla, díla za deset tisíc vedle těch s cenou šplhající do stovek tisíc korun.

„Velice se rozšířilo spektrum jak malířů, sochařů, tak nakonec i galerií nebo spolků. Posunulo se to také v tom, že vznikly sociální sítě, takže spousta výtvarníků prodává přes internet, ale na druhou stranu rádi svá díla ukáží naživo. Hlavní zájem je pořád o malbu a sochu,“ shrnuje ředitelka dvacetiletí veletrhu, ale i obecně českého trhu s uměním.

Vedle zvučných uměleckých jmen jsou na Art Prague i talenty ze studentských ateliérů. „Hodně prezentujeme čerstvé absolventy výtvarných škol a oni se i sami hlásí. Vědí, že prezentací na veletrhu se dostanou snáze do povědomí lidí,“ podotýká Nesvadbová.

Lidé se už umění tolik nebojí

Za dvě dekády se proměnila i struktura návštěvníků. Nejen na Art Prague, ale i v prodejních galeriích. Stálé sběratele doplňují mladší příznivci umění. „Dříve měli lidé obavy vejít do galerie, měli přehnaný respekt před uměním. To už se trochu zlomilo, nová generace je odvážnější než ta střední a starší,“ domnívá se galerista Adam Hoffmeister.

I podle galeristky Jitky Grígerové Sochorové dorostla nová generace sběratelů. „Jsou to pětatřicátníci až pětačtyřicátníci, finančně stabilizovaní. Mají své rodiny a hledají do nových domů, nových bytů kvalitní umění,“ popisuje čím dál silnější skupinu zájemců o umění, kteří si nestydí říct si v galerii o „price list“. Na dvacátém ročníku veletrhu Art Prague mohou nejen oni nakupovat do 12. prosince.