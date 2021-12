Lidé mají vibrovat láskou, nepochybuje zpěvačka LP. Novinku Churches přiveze i do Ostravy

LP přiznává, že na nové desce vychází ze svých životních pocitů v posledních letech, kdy se i její život rozdělil na předpandemický a pandemický. „Snažila jsem se najít nějaký smysl ve svém okolí a také jsem si prošla rozchodem, který byl velice vážný. Nevím, možná na albu vidíme prostě život umělce. Snažila jsem se ukázat vrcholy i pády,“ vysvětluje.

Smutek, který momentálně cítí a je znát i ze skladeb, nevnímá jako něco negativního, navíc ji inspiruje k tvorbě.„Někteří lidé z mého okolí se ptají: ‚Proč jsi smutná? Tvůj život je přece tak úžasný!‘ A já odpovídám, že sice je, ale teď jsem prostě smutná. Smutek neničí mou vděčnost za to, jak úžasný můj život je nebo jak úžasné jsou některé jeho části,“ říká.

Chci cítit

„Chci cítit. Chci cítit různé věci a chci, aby je cítili i ostatní. Nemyslím si, že je zdravé rozdělovat pocity na dobré a špatné. Pokud jde o ničivý pocit, který vás nebo ostatní trvale sráží na kolena, pak ano. Ale pokud jde pouze o melancholii, tak tu ráda prozkoumávám a často to dělám skrze hudbu,“ vysvětluje.

Novinku nazvala Churches, tedy Církve, jedna z písní se jmenuje Angels - Andělé. LP upozorňuje, že nechce zaměňovat náboženství s vírou. „Bůh ovlivňuje mou tvorbu,“ nepochybuje, „náboženství je jenom slovo. Je to jenom konstrukt. To je to, co se snažím říct. Že náboženství je jenom člověkem vytvořený názor na to, jak, kdo nebo co je bůh a co je spiritualita. K náboženství se nehlásím, ale vím, že spousta lidí ano, a respektuji to. Řadě lidí náboženství pomáhá, ale já to radši nechávám jen na bohu, vesmíru a spiritualitě.“

V titulní písni zpívá, že „moje církev je láska“. „Cítím, že lidé, jako jsou moji fanoušci, jsou ke mně přitahováni, když vibruji láskou. A to je pro mě nejvyšší smysl života,“ tvrdí.