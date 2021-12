Národní galerie poznává Buddhu zblízka, i prostřednictvím patnáctimetrového „komiksu“

Výstava vypráví význam a šíření buddhismu z Indie do dalších oblastí Asie i do Evropy. Pokouší se vysvětlit, kdo byl zakladatel tohoto náboženství a co přináší jeho učení. „Buddhismus je jednou z nejvýznamnějších myšlenkových tradic, jejíž hodnoty promlouvají k současné společnosti. Poznání těchto kořenů prostřednictvím výtvarné řeči je obohacující a zároveň srozumitelné,“ nepochybuje hlavní kurátorka Markéta Hánová.

Prostor pro meditaci i raritní svitek

„Výběr opravdu jedinečných uměleckých děl osvěžují také zvukové interaktivní prvky nebo prostor pro meditaci,“ dodává. Z vitrín v temném světle září pozlacené sochy a prostorem se nese zvuk recitovaných modliteb a zenových koánů.

Ve speciální vitríně na míru je uložen „předchůdce komiksu“ – patnáct metrů dlouhý japonský obrazový svitek z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Spolu s kaligrafickou částí je poprvé vystavována i obrazová část svitku v celé délce. Námětem této rarity je Buddhův život. „Zobrazuje legendu v japonském malířském stylu jamatoe a tento příběh vypráví velmi detailně,“ popisuje kurátorka. Národní galerie nabízí svitek také v digitalizované podobě. Stačí si naskenovat QR kód.

Nekonečná inspirace

Vystavená díla pochází z různých míst Asie a datují se od druhého až do dvacátého století. Rozmanitostí sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění výstava připomíná, že v buddhismu neexistuje jeden směr, ale celá šíře různých učení a tradic.

„Je úžasné, jak silně se toto učení rozšířilo, jak jej lidé přijali, jak si jej přizpůsobili a jak jej praktikují. Inspirovalo umění, lidi i celé komunity a to je hlavní myšlenka výstavy,“ poznamenává ředitelka Národní galerie Alicja Knastová. Nechybí ani ohlasy buddhismu v českých zemích. „Chceme vyzdvihnout velmi dobré vztahy české republiky se čtrnáctým dalajlámou,“ upřesňuje Markéta Hánová.

Výstavu Buddha zblízka pořádá Národní galerie ve spolupráci s curyšským muzeum Rietberg. To zapůjčilo na sto předmětů, přes sedmdesát exponátů je pak vypůjčené z českých sbírek. Poznávat buddhismus skrze umění mohou návštěvníci do 24. dubna ve Valdštejnském paláci.