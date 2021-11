Bajgar v kinech otevřel Kurz manželské touhy. Základem je nebrat se tak strašně vážně, radí

V Teorii tygra postavy řešily, jak utéct z nevyhovujícího vztahu. V Kurzu manželské touhy se naopak snaží přijít na to, jak v takovém vtahu žít. Pokud možno šťastně a s vášní i po letech. „Vím, že důležitější je situace na Středním východě nebo klimatická krize, ale myslím, že lidé nejvíce žijí tím, co je doma v kuchyni, takže je to zajímá a mě to také zajímá,“ vysvětluje Radek Bajgar, proč se po snímku Teroristka o učitelce, která se rozhodla postavit lokálnímu gaunerovi, opět vrátil k primárně vztahovému tématu.

Bajgar: Amatérští rádci jsou nebezpeční

Scénář napsal, stejně jako Teorii tygra, s Mirkou Zlatníkovou. „Vymysleli jsme to jako fór, potom jsem ale našel na internetu, kde se objevují takoví amatérští rádci. Myslím si, že tyhle věci jsou hrozně nebezpečné a že jich přibývá,“ obává se.

Při řešení vztahu je podle něho potřeba spíše volně dýchat než podstupovat podobné pokusy jako páry ve filmovém příběhu. „Jestliže někoho naženete do kurzu, kde někdo říká: musíte se objímat, dívat do očí, deset minut třikrát denně, tak tam jde o život,“ obává se. V Kurzu manželské touhy jde o život doslova.

Pět manželských párů, které chtějí navrátit touhu do svých životů, přijíždí do luxusního rezortu. V roli majitele se do Bajgarova filmu vrací Jiří Bartoška. Štáb i herci se podle režisérových slov skutečně zavřeli na tři týdny na jednom místě, točilo se totiž v době pandemie. Omezený počet lidí měl minimalizovat riziko, že nemoc natáčení ohrozí. Do epizodních rolí tak Bajgar obsazoval štáb nebo pracovníky skutečného rezortu.

Majer: Toxických vztahů je hodně

V tom filmovém vede kurz ambiciózní párový terapeut Mazel v podání Vojtěcha Kotka. Razí teorii, že partnerské štěstí zajistí maximální blízkost partnerů, učí je tedy metodu pevného objetí.

Plánem kurzu ale zamíchá Helena, která svého manžela Bedřicha obejme až příliš pevně. „Na scénáři se mi líbilo, že se Radek Bajgar snaží na dlouhodobé vztahy dívat z pohledu ženského vztahu, ne mužského jako v Teorii tygra, což s sebou nese zase jiné aspekty,“ podotýká představitelka Heleny Lenka Vlasáková.