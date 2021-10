Při pandemii nemůže dokumentarista sedět na zadku, říká Vít Klusák. Chystá i film s Babišem mladším

Nejnovější dokument připravuje Vít Klusák se svou ženou, také filmařkou, Marikou Pecháčkovou. Točit začali s prvním lockdownem vyhlášeným v souvislosti s covidem-19.

„Říkal jsem si, že je to tak výjimečná situace, že dokumentarista těžko může zůstat sedět doma na zadku,“ podotýká. Novinka zatím nese pracovní název Velké nic. „Tím je myšleno, že pandemií vznikl velký prostor pro to, co bude dál. Domníváme se, že je důležité, jak se k tomu společnost zachová,“ vysvětluje Klusák.

Nechtěli prý recyklovat zpravodajské záběry z nemocnic. „Takže jsme točili třeba sportovce, kteří trénují v domácích podmínkách, nebo operní pěvkyni, která byla nucená nastoupit jako prodavačka do Penny Marketu. Podařilo se nám obchod přesvědčit, že jsme mohli být v zákulisí a ukazovat, jak těžký úkol je tam těch dvanáct čtrnáct hodin denně za pokladnou být,“ upřesňuje.

S kamerou se vydal také na akce Volného bloku. „Parta kolem pana Volného byla prostě covidová strana, která se snažila vydělat body a hlasy na tom, že různě mátla lidi, co ta pandemie znamená,“ domnívá se Klusák.

Klusák: Konfrontace s Babišem byla náhoda

Vliv politiky se víceméně objevuje ve většině jeho počinů. S politikou je spojován i tehdy, kdy nechce. O jeho záměrech se spekulovalo, když na začátku září natáčel setkání Andreje Babiše mladšího se svým otcem.

Premiéra jeho syn konfrontoval na předvolebním mítinku, mimo jiné ho před veřejností a médii ujišťoval, že je psychicky zdravý. Předseda vlády dříve vysvětloval chování Babiše juniora tím, že trpí schizofrenií. Policie prověřovala údajné zavlečení Babiše mladšího na Krym, což se mělo dít s vědomím jeho otce. Případ byl už jednou odložen, nyní ho policie znovu prověřuje.

Klusák v Interview ČT24 zopakoval, že v Ústí nad Labem se s Andrejem Babišem mladším ocitli v době předvolební akce hnutí ANO zcela náhodně. „Byl jsem tam jako řidič, který ho vezl na Purkyňovu univerzitu, kde měl setkání s klinickým psychologem,“ vysvětluje Klusák. Konfrontaci s premiérem točil na mobil na požádání Babiše juniora, záběry v žádném filmu použít nehodlá.

S premiérovým synem nepřipravují totiž podle jeho slov dokument, ale hraný snímek. „Rozhodl jsem se, že jeho příběh, jehož těžiště je podle mě mezi lety 2012 a 2018 až 2019, ale táhne se to pochopitelně do současnosti, lze smysluplně zpracovat jedině jako hraný film,“ dodává dokumentarista.

Omšelé téma novým způsobem

Na otázku, do jaké míry ve svých dokumentech situace aranžuje, Klusák odpovídá, že „aranžovací metody používám tehdy, když mám dojem, že nic jiného by se použít nedalo“. Nechce si z diváka vystřelit, ale zavést ho do útrob procesu.

„Mě zajímá síla situace. Zajímá mě, když se třeba podařilo nějaké omšelé téma pojmenovat novým způsobem, použít třeba prvky, které k tomu dokumentárnímu žánru zas tak běžně nepatří, jako je například mystifikace, kterou jsem s Filipem Remundou použil u Českého snu. Anebo s Bárou Chalupovou u dokumentu V síti, kde jsme stavěli pokojíčky,“ uvádí jako příklad dva tituly.