Kamera, klapka, stávka. Hollywoodští filmaři žádají lepší podmínky, třeba pauzy na oběd

Do stávky se v Hollywoodu chystají zákulisní profese jako například kameramani, maskéři, vizážistky nebo střihači. Pokud k akci skutečně dojde, pracovat přestane na šedesát tisíc lidí, kteří požadují vyšší mzdy a kratší pracovní dobu. „Je tam ještě prostor k tomu, aby dosáhli pokroku u vyjednávacího stolu, ale pokud se tak nestane, v pondělí začne stávka,“ upozorňuje předsedkyně americké odborové centrály AFL-CIO Liz Shulerová.

Filmová publicistka Iva Přivřelová připomíná, že zákulisním profesím vypršela kolektivní smlouva, a proto nyní cítí příležitost vyjednat novou, s lepšími podmínkami. Mimo jiné štáby požadují například pauzy na oběd či delší než osmihodinové přestávky mezi směnami.

„Požadavky odpovídají tomu, co by dneska člověk chtěl,“ domnívá se publicistka, podle níž za snahou stojí i pandemie: „Covidová krize vedla k tomu, že lidé si uvědomili, že mají osobní život a nechtějí žít v práci,“ popisuje Přivřelová s tím, že zákulisní pracovníci po návratu do práce, kdy produkce nejely na plné obrátky, viděli, že lze pracovat v mírnějším tempu.

„V našem řemesle máme hodně lidí, kteří jsou tak nedostatečně placeni, že nemohou přežít ve městech, ve kterých pracují. Požadujeme proto dostatečnou mzdu,“ vysvětluje důvody ke stávce ředitelka kameramanského cechu Rebecca Rhineová.