Jakub a jeho pán aneb Jak se Kundera stal Schormem a pomohl k lásce francouzskému prezidentovi

„V té hře je něco, co vytváří divadlo v divadle, co ho určitým způsobem oslavuje, to mě dojímá,“ říká režisér Nicolas Briancon o hře, kterou nastudoval už potřetí. V příhodách šlechtice a jeho plebejsky moudrého sluhy vycházel Kundera z díla Denise Diderota.

Do románu Jakub fatalista a jeho pán zapracoval Diderot filozofické myšlenky o svobodné vůli. I kniha sama už je parodií na dobrodružná vyprávění, kterou se autor strefuje do měšťáckého pokrytectví a falešných mravokárců ve Francii druhé poloviny osmnáctého století. Čtenáři se bavili, méně církev, která Jakuba fatalistu zařadila na index zakázaných knih.

Setkání dvou romanopisců přes dvě století

Kundera v dramatizaci ponechal současnost francouzského osvícence a encyklopedisty. Zároveň ale paradoxy v Diderotově díle domyslel z pohledu o dvě stě let mladšího ironického skeptika.

Kunderův francouzský nakladatel Gallimard upozorňuje, že česko-francouzský literát Diderota obdivuje především jako romanopisce. „Hra proto není filozofickou lekcí, je to divadlo, které vyzdvihuje potěšení z Diderotovy invence, humoru a hravého racionalismu. Oslavuje jeho mimořádné osvobození od formy, které podle Kundery nemá ve světovém románu obdoby,“ vyzdvihuje Gallimard.

Kundera ostatně hru opatřil podtitulem „Pocta Denisu Diderotovi“ a v poznámkách uvedl, že je setkáním dvou spisovatelů, jen přes dvě století. „Tento kus, který je variací na Diderota, je zároveň poctou technice variací, jakou byla o sedm let později moje Kniha smíchu a zapomnění,“ připomíná. Zmíněný titul vznikal už v emigraci.

Hra po konci Západu