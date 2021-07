Fotografka českých olympioniků bude zveřejňovat snímky do dvou minut od pořízení

Ještě než přistála v Tokiu, nafotila oficiální fotografka Českého olympijského výboru Barbora Reichová jediného zlatého medailistu z Her v brazilském Riu, Lukáše Krpálka. Reichová má ale hlavně možnost portrétovat úspěšné olympioniky přímo v dějišti Her. Třeba dvojnásobnou zlatou vítězku Ester Ledeckou v Pchjongčchangu nebo v Riu právě Krpálka. Toho k focení pozvala na pláž Copa Cabana.

Práce s vrcholovými sportovci prý složitá není. Ve většině případů jsou vstřícní, Reichová je aranžuje tak, aby to nebylo nad rámec jejich schopností či bezpečnosti. „Samozřejmě, že by se člověku líbilo, kdyby mu sportovec chodil po střeše nebo třeba po hrazení a hnal se do nějakých extrémních výkonů, ale já vím, co si můžu dovolit. Vždycky se snažím, aby jim to bylo příjemné a nezasahovalo to do jejich komfortní zóny. Abychom s tím byli spokojeni jak ten samotný sportovec, tak já,“ popisuje svoji práci Reichová.

V rychlosti na olympiádě závodí i fotografové

Na cestu do Tokia si Reichová zabalila několik fotoaparátů, objektivů a paměťových karet. Na sportoviště si s sebou nosí kolem deseti kilogramů techniky. Objektivy standardně vyměňuje v klidu, někdy se ale vzhledem k dynamice situací celá akce zrychluje. Rychlé musí být i následné zpracování, které se nejprve objeví na sociálních sítích.

„My fotografové na olympiádě také soutěžíme v tom, jak rychle odbavíme fotky do svých zemí. Věřím, že při medailových úspěších se na fotku podíváte na sociálních sítích českého olympijského týmu do dvou minut,“ uvádí Reichová.