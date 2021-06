Jsem princem, ať chci, nebo ne, smiřuje se s životní rolí Pavel Trávníček

Být „princem z Popelky“ Pavla Trávníčka ne vždycky těšilo. „Protože člověk přijde o spousty jiných rolí,“ vysvětluje. „Chtěl jsem si to vynahradit ve svém malém soukromém divadle, kde jsem i režíroval a repertoár byl poměrně jiný. Ale ať jsem hrál, co jsem hrál, tak vždycky říkali: To je ten princ.“

Před doživotní nálepkou ho varoval Vladimír Ráž, sám zaškatulkovaný jako král Miroslav z filmového příběhu Pyšná princezna. „Jednou mi řekl: 'Jakmile natočíš prince a povede se to, pak už můžeš točit a hrát, co chceš, zůstaneš celý život princem jako já',“ prozradil.

Na prokletí úspěšné pohádky si mu prý postěžovala i představitelka Popelky Libuše Šafránková. „Jednou tak prohodila: Ježišmarjá, taky jsem snad natočila i něco jiného, ne?“ zavzpomínal Trávníček na svou nedávno zesnulou kolegyni. „No to ano, ale pro obecenstvo, pro fandy zůstaneš prostě Popelkou, s tím se musíš smířit,“ odpověděl jí prý tenkrát. A sám to tak opravdu i vnímá: „Člověk nemůže mít na světě úplně všechno a musí to přijmout tak, jak to je.“

Stačí se projít po chodníku

Pro tehdy třiadvacetiletého začínajícího herce Pavla Trávníčka byl princ velká herecká škola. „Ocitl jsem se mezi slavnými kolegy. Byl tam Láďa Menšík, Helenka Růžičková, prostě samé hvězdy. Režisér říkal: 'Choď na plac a dívej se, ať vidíš, jak se to dělá, máš se co učit',“ zmínil rady, které dostával od Václava Vorlíčka.