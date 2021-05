Kupec zaplatil za Noční slavnost od Toyen přes 36 milionů korun

Autorka se prostřednictvím bohatě vrstvené malby, dynamicky narušované vertikálně stékajícími jemnými barevnými liniemi, oprostila od jakýchkoli pevných geometrických forem či konkrétních tvarů. Tímto radikálním gestem v mnohém anticipovala mimo jiné i techniku drip painting, proslavenou později Jacksonem Pollockem, míní pořadatelé. Drip painting je barva odkapávající na plátno.

Téma obrazu, tedy noční slavnost, dalo Toyen možnost velmi volné práce s výrazovými prostředky. Pozorovatel je nucen ponořit se skrze výjev do sebe sama a tam hledat odpovědi na své nejniternější otázky, píše se v katalogu. Uprostřed pastelově temné oblohy září barvy a rozostřeně se vpíjí jedna do druhé a potom do tmy, jako by se divákův pohled na tuto nebeskou krásu rozpouštěl v slzách.