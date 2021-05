Autor sci-fi žije už 20 let na planetě Coraab. Všechno musí být promyšlené do puntíku, vysvětluje

Vlastní řeč hrdinům ságy vymyslel, protože chce, aby jeho historická science fiction byla co nejautentičtější. Stvoření nového světa do podrobností uvěřitelnosti pomáhá.

Příběh se odehrává ve starověku fiktivního světa. V textu se Hussar nebál použít ani slova z jazyka, který vznikl speciálně pro planetu Coraab. „Možná fajnšmekři, znalci Star Treku si řeknou: trochu klingonština. Je to i trochu mongolština. Myslím si, že ten jazyk je hodně drsný a znělý a dá se v něm normálně hovořit,“ upřesňuje.

„Planeta Coraab je skládkosvět, podivná toxická planeta, na které se souhrou okolností vyvinula kultura, která je velmi pestrá, etnická a má podobné problémy jako my na Zemi, takže je to realistický, živoucí svět, jehož dějiny pořád pokračují,“ vysvětluje autor stručně.

Jako svůj literární vzor uvádí Jakub Hussar finského spisovatele Miku Waltariho. Ústřední postavou zamýšlené ságy je významná vládkyně těžařské kultury Talů. Její vesmírná pouť na planetu Coraab a kolonizaci nového domova je ale jen částí velkého světa, který Hussar staví už dvacet let.

„Pokud vyprávím o nějaké kultuře, tak ta kultura musí být do puntíku promyšlená. Jsem fanoušek opravdu dotažených věcí, dám příklad: když Mel Gibson natočil film Apocalypto, byl ve starém jazyce Aztéků, to mu dodalo tu vážnost. Když se točí seriál o Římanech, jakmile mluví Římani latinsky, je to obrovsky silné, protože Říman prostě nemluví britskou angličtinou,“ vysvětluje.

Také hudba, film a hra

Hlouběji do příběhu má čtenáře vtáhnout také hudba, přístupná skrze QR kódy. Také tu složil sám autor. „Pokud se snažím čtenáře situovat do děje, že hrdinka je uzavřená v prostorách lodi, která někam letí, tak chci, ať ta loď je slyšet, ať tam hučí ty motory, až se čtenář dalším smyslem naladí na tu atmosféru, protože si myslím, že je to celé především o atmosféře,“ říká Hussar.

Hudba a literatura jsou jeho koníčky, vystudoval ale film a živí se jako režisér a idea maker. Podobu planetě Coraab dal už v roce 2007 ve svém absolventském filmu Skeletoni. Propleteným sci-fi světem je inspirována i počítačová karetní hra.