Iva Janžurová zúročuje, co je v ní. Zajímalo by mě, co by tomu řekla královna, přiznává

video Iva Janžurová: Co je ve mně, vkládám do svých rolí

Přehnaným gratulacím se Iva Janžurová brání. Zúročuje, co je v ní. „Příčí se mi jubileum nějak pozdvihovat,“ říká. „Pamatuji si, že můj muž Stanislav Remunda nechtěl oslavy a já jsem se tomu divila. Dneska už to chápu.“

Přibývající léta ovšem mají i své výhody, zejména při tvoření. „Myslím si, že můžu zúročit spoustu věcí, které znám. Co jsem poznala, co je ve mně, vkládám do svých rolí,“ upozorňuje herečka.

Spojit se s nitrem diváka

Na letní scéně pražského Divadla Kalich, kde našla prostor pro komorní inscenace, chystá premiéru hry Pusťte mě ven! Po Sarah Bernhardtové ztvární v tomto divadle další francouzskou herečku: Joce de Guérandeovou. „Má to být komedie, žádné pomníky,“ prozradila Janžurová o novince, která vzniká v režii její dcery Sabiny Remundová.

K hlavní postavě si musela hledat cestu, uvádí ji jako příklad zúročení nabitých zkušeností: „Čím víc na tom pracuju, tak mě to takovým dobrodružným způsobem víc a víc baví, protože se s tou postavou můžu a dokážu mnohokráte teď spojit. Tam je ten moment, ta výusť mých zkušeností. A věřím, že to pak k divákovi v nějaké nepsané, nenafilmované podobě vnikne daleko hlouběji, než kdyby to četl nebo se na to díval. To je takový můj zákon, co chci dosáhnout: propojení našich niter.“

Jako zlaté vejce

Už šest let se na dvě a půl hodiny převtěluje v Národním divadle také do Alžběty II. Inscenace Audience u královny patří na repertoáru první scény k těm stále vyprodaným. Když Iva Janžurová roli přijala, snažila se co nejvíce nastudovat i skutečnou Alžbětu. Po vynucené pauze kvůli protikoronaviroým opatřením se k této náročné postavě vracela s obavami.