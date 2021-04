Zrůžovělý ruský tank vyvolal vášně. Po Černém ho natírali i poslanci, ruská ambasáda protestovala

Černý mluvil o vazalství, Zeman o aroganci bez výtvarné hodnoty

Umělec se k tanku vrátil o deset let později, když chtěl na náměstí umístit jeho torzo. K záměru výtvarníka se kladně vyjádřila rada páté městské části, vyvolalo to však negativní reakce ruského velvyslanectví, které záměr označilo za „rouhání nad pamětí padlých vojáků“. „Je neuvěřitelné, že po deseti letech od konce komunismu zavolá někdo z ruské ambasády a radnice se začne řídit jejich příkazy. To nás čeká doživotní vazalství?“ reagoval tehdy Černý.

Jako o záměru, který „postrádá výtvarné hodnoty a bude nevkusně narušovat prostor náměstí Kinských“, o akci mluvil i tehdejší premiér a současný prezident Miloš Zeman. Zmínil také „opakovaný vtip, který přestává být vtipem“ a který je jen „arogantním nepromyšleným projevem mentality generace sprejerů“. Radní Prahy 5 pak svůj dřívější souhlas zrušili, podle svých slov však nikoliv kvůli tlaku z vlády.

„Když se premiér této země vydá do boje proti neexistujícímu růžovému tanku s takovou vervou, že si poláme končetiny, neměl by to snad s kritikou výtvarného umění tolik přehánět,“ reagoval v roce 2001 Černý. „Před deseti lety jsme museli tank natřít, dnes stačí 'růžový tank' vyslovit, v budoucnu asi postačí jen na něj pomyslet a už to vyvolá nesmyslné reakce,“ prohlásil tehdy.

Výtvarník se však myšlenky nevzdal a 21. srpna 2008, v den 40. výročí sovětské okupace, na Smíchově torzo umístil. Šlo o zadní část tanku, celé dílo tak vypadalo, jako by se tank zahrabával do země. Ve veřejném prostoru se objevil třeba i v roce 2011 během Týdne svobody, kdy byl na jeho věž umístěn velký růžový prostředníček. Nyní se znovu nachází v muzeu v Lešanech na Benešovsku.

Tank ve skutečnosti do Prahy nevjel, šlo o reprezentativnější model

Tank č. 23 věnovala Praze vláda Sovětského svazu jako symbol osvobození a slavnostně byl odhalen 29. července 1945 za účasti sovětského maršála Koněva. Podle oficiální legendy byl prvním tankem, který vjel na území Prahy, skutečnost ale byla jiná – původní tank byl bojem natolik poškozený, že místo něj vybrali Sověti zachovalejší a reprezentativnější stroj jiného typu, který měl více odpovídat představám o velikosti a síle Rudé armády.