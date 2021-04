Grand designéři roku 2020: Jsme zahlceni věcmi, proč kupovat nové?

Designérské studio Herrmann & Coufal založili ocenění tvůrci ještě při studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. „Na začátku bylo jedno společné školní zadání… a pivo,“ píší na svém webu.

Jednoduše nezakrnět

Jejich portfolio zahrnuje zejména produktový design, ale svými projekty zasáhli i do městského veřejného prostoru a zapojili se do konceptuálních uměleckých instalací.

„Pro nás je to ‚fresh'. Osvěžuje nám mozek, že pořád děláme něco jiného. A navíc takovým přepinkáváním získáváme různé typy zkušeností a právě jejich kombinace může vyvíjet nové impulsy, inovace,“ nepochybuje Herrmann.

„Jednoduše se dá říct – nezakrnět,“ dodává Coufal. „Kdyby malíř maloval jenom portréty, nejspíš by zůstal na jednom bodě. Určitě by byl v portrétech dokonalý, ale přece jen je lepší zkoušet pořád nové perspektivy a experimentovat se vším.“