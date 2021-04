Roubenka, kulturák, lázně, chemička. Podívejte se na památky, které se dočkaly rekonstrukce

Noví majitelé plánují do usedlosti investovat až 350 milionů korun. Dokončení rekonstrukce se očekává v roce 2026.

O budoucnosti nevyužitého areálu o rozloze 11,5 tisíc metrů čtverečních se hovoří od devadesátých let minulého století. V roce 1989 totiž přešel do soukromého vlastnictví. Potom prázdnou usedlost několikrát obsadili squatteři. Ti měli dokonce v letech 2012 až 2015 s předešlým majitelem uzavřenou smlouvu. Po jejím vypovězení ale odmítli areál opustit, nakonec je musela vyvést policie.

K zajímavostem patří také opona s geometrickými vzory, kterou nechali vyrobit na konci sedmdesátých let v gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. Po rekonstrukci dozná změny především exteriér, budovu chtějí architekti zahalit do jakéhosi průsvitného pláště.

Svědkem kvalitní architektury z dob socialistického Československa je Dům kultury v Šumperku. Hrozila mu demolice, nakonec se dočká rekonstrukce, ta ale začne až za čtyři roky. Ve zchátralém a technicky dosluhujícím objektu z osmdesátých let se skrývají interiéry s překvapivými uměleckořemeslnými detaily a originálními ukázkami sklářského řemesla.

Jurkovičovy lázně, které samy potřebují péči

Renovace se už dočkaly kdysi populární říční a sluneční lázně a Vodoléčebný ústav v Luhačovicích. Areál z dílny architekta Dušana Jurkoviče z počátku minulého století je už několik let zavřený, vzniknout by zde mělo muzeum. „Pokud bychom to neudělali, asi definitivně přijdeme o dotaci. Také stav památky už byl poměrně složitý,“ připouští generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard Bláha.

Zvenku dostanou budovy svůj původní vzhled, uvnitř ale budou úplně jiné. Například někdejší sirné a slatinné lázně se promění na palmový skleník. V okolí přibydou pocitové chodníky a potůček. Záchrana památky přesáhne 100 milionů korun, první návštěvníci se do ní podívají za dva roky.