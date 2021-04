Svěrák ze mě vytřískal to nejlepší, děkuje Klus. Píše muzikál, vydává desku a stal se králem

„Bylo to plodné období,“ zhodnotil Klus v rozhovoru pro ČT24 tvorbu v roce ovlivněném covidem-19. „Jako písničkář se snažím sladit to, co píšu, s tím, co prožívám. Tam není žádný kalkul, hraní si na sebe. A i když se zdálo, že člověk pořád sedí doma a nic se nemůže dít, tak se dělo strašně moc věcí. Ve světě i v nejbližším okolí. A to na mě všechno působí. A mojí reakcí jako písničkáře je, že se jdu vypsat. Takže jsem psal, psal a psal,“ vysvětluje.

Dospěl Klus i jeho princ

V poslední době také točil. Po deseti letech totiž vzniká pokračování pohádky Tajemství staré bambitky. Kina by nový příběh, který ovšem má být opět klasickou pohádkou s humorem a písničkami, měla uvést letos o adventu.

Princ v původní „Bambitce“ byl pro Tomáše Kluse první velkou hereckou rolí před kamerou. V pokračování se z prince už stal král. „Dospěl, je to určitým způsobem podobné jako u mě,“ poznamenává Klus. „Kluk, který točil první díl a byl na čemkoliv nezávislý, má teď rodinu, má své království, o které se musí starat,“ srovnává život fiktivní postavy a ten svůj. „Pohádka přináší především téma rodiny a – což je ještě důležitější v dnešní době – apel na osobní zodpovědnost,“ dodává.

Natáčení pohádky je podle něho také pohádkou, těšil se na opětovné shledání s herci i se štábem. Pokračování natáčí režisér Ivo Macharáček opět podle scénáře Evžena Gogely, z hereckého ansámblu se vrací Ondřej Vetchý coby loupežník Karaba, Kamila Janovičová jako jeho dcera nebo Jiří Lábus a Miroslav Vladyka v rolích pomstychtivých rádců.