Gadji beri bimba. Vezměte noviny, vezměte nůžky, prouž papíru a dada je světadiv

Dalším umělcem z německojazyčného prostoru, který propadl dadaismu, byl Hans nebo také Jean (narodil se v Alsasku, takže jméno si musel měnit podle toho, jestli toto území zrovna zabrali Němci, nebo Francouzi) Arp. Z jeho tvorby vybíráme báseň Světadiv:

SVĚTADIV pošlete ihned lístek zde je část z prasete z všech 12 částí poskládaných plošně nalepených vznikne zřetelný boční tvar vystřihovánky úžasně laciné všichni kupují

č 2 loupežník efektivní bezpečnostní aparát užitečný a veselý z tvrdého dřeva s třaskavým zařízením

č 2 trpaslíci jsou odvázáni od kůlů otevřou holubníky a hromničky

dcery z elysia a radia vážou z rýnských vírů kytice

selky nosí ve vlasech vyhořelá vycpaná slunce selkám jen z jejich volat volat jen z jejich žurek jen v jejich malém milém městě Jeruzalémě vysazovat voskové panny dovoleno jest

č 6 vrchní vystřihovánka zdarma

č 2 několik žen z mé postele na úklid

č 4 údivem vše se diví z herbáře vystupuje námi sestavené crocrodarium barevně color

č 4 systém ohnout vše úhrnem 5 franků

č 2 pila piluje jakékoli dřevo pro truhláře praktické může se jí vyřezat kolečko a 4 rohy trvale a výhodně

ARP je zde nikdo nezmeškejž předně je to úžasně laciné a za druhé to stojí mnoho ačkoli v den regaty štěpovaný olověný pták vjel rychlostí tisíci uzlů do výhně to nechť loděnice nezneklidňuje

Kurt Schwitters byl v kontaktu s berlínskými dadaisty, založil si ale vlastní odnož. Nazval ji Merz, název prý vybral podobnou ruletou, jakou vzniklo označení „dada“: když mu padl zrak na část názvu banky Commerzbank. Jako „Merz“ označoval i své koláže tvořené z různých bezvýznamných předmětů nebo dokonce celobytové instalace (Merzbau). Coby poeta zaznamenal úspěch s dílkem An Anna Blume (níže přebásněné Ivanem Wernischem jako Báseň pro Annu Kytku):

Ó milovaná mými sedmadvaceti smysly, já

těch miluji! – Ty tebe tobě ti, já tobě, ty mě.

– My?

To sem (mimochodem) nepatří.

Kdo jsi, nesčíslná ženštino? Jsi

– jsi? – Lidé říkají, že bys byla – nech je,

mluvit – vždyť nevědí, jak stojí kostelní věž.

Nosíš klobouk na nohách a chodíš

po rukách, po rukách se procházíš.

Haló, tvé červené šaty, bíle rozřasené pilou.

Červeně miluji Annu Kytku, červeně miluji tobě! – Ty

tebe tobě ti, já tobě, ty mě. – My?

To patří (mimochodem) do studené výhně.

Červená kytko, červená Anno Kytko, jak to říkají ti lidé?

Soutěžní otázka: 1. Anna Kytka má pták.

2. Anna Kytka je červený.

3. Jakou má barvu pták?

Modrá je barva tvých žlutých vlasů.

Červené je škvrkání tvého zeleného ptáka.

Prostá ty děvo ve všedním šatě, zelené

a milé zvíře, miluji ti až k nevíře! – Ty tebe

tobě ti, já tobě, ty mě. – My?

To patří (mimochodem) do ohnivé bedny.

Anno Kytko! Anna, a-n-n-a, ukapávám tvé jméno.

Tvé jméno krápe jako rozpuštěný hovězí lůj.

Víš to, Anno, už to víš?

Také je možno číst tě pozpátku, a ty, ty

ze všech nejnádhernější, jsi zezadu stejná

jak zpředu: „a-n-n-a“.

Hovězí lůj mi hladivě skapává po zádech.

Anno Kytko, kapkové ty mé zvíře, miluji ti

k nevíře!

Erotický tanec a nonsens

Výsadek německé dadaistické skupiny podnikl dvakrát na začátku dvacátých let cestu i do tehdejšího Československa. Obou výprav se účastnil Raoul Hausmann, jehož otec pocházel z okolí Prahy. Hausmann, mimo jiné i fotograf, si nechal patentovat optofon. Prapředek předčítacích systémů pro nevidomé převáděl barvy a tvary na hudbu.

Čechoslováci ale vynálezce poznali spíše jako dadaistu. Dílem vyjevenému, dílem nadšenému publiku zatančil Dada-Trot, který dobová kritika přiblížila čtenářům jako krásný příklad nejmodernějšího exoticko-erotického tance. A samozřejmě se recitovaly i dada básně:

Prouž papíru. Padá odnikud na zem.

Potištěn: M R 4, 13 C M.

Černá písmena, bílý papír. Kdo psal to poselství?

Co značí M R ? Proč 4. Co 13 CM. Centimetrů?

Kdo padl pad prouž pap potišť

černými písmeny. Odkudpak padl pád, M R 4.

4 M nebo 4 R? Nebo M 4 a žádné R. Nebo 4 R bez 4 M?

13. Co je 13 C M ? 13? 13! Leč: C M ?

M C, M R, dvakrát M. Snad Merkur Mars nebo

M. M. R. C. 4. 13.

Jaké to poselství se o mne tře Odněkud na

bílém papíře.

Je to psáno ve hvězdách? Obyčejnými písmeny

je to psáno.

Vidím, co psáno jest. 13 M, 4 C, M R.

C 4, C R, C M

M C, 4 R, 13 M.

Jak pak, odKUD?

M, M, m, m –

Za předchůdce dadaismu je považován další Němec – nonsensový básník Christian Morgenstern. Zemřel před érou tohoto avantgardního směru, ale i jeho tvorba zapadla do dada guláše v Kabinetu Voltaire. Citovanou báseň Košilela (v překladu Josefa Hiršala) zhudebnila i tuzemská kapela Stromboli:

Znáš sirou košileli?

Třepetatá, třepetatá.

Jsi proklat, majiteli!

Třepetatá, třepetatá.

Teď třeská a pleská v ní vánek.

Vichrůrůrej, vichrůrůrej.

Kvílivá jak uplakánek.

Vichrůrůrej, vichrůrůrej.

Docela osiřela

košilela.