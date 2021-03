Oscarové nominace nejvíce přejí černobílému Mankovi, na Česko se nedostalo

Deseti nominacemi favorizovaný snímek Mank natočil David Fincher. V černobílém filmu nahlíží na Hollywood třicátých let očima scénáristy H. J. Mankiewicze, jehož ztvárnil Gary Oldman. Sarkastický alkoholik právě dokončuje jeden ze zásadních děl světové kinematografie – Občana Kanea.

Mank je také jedním z osmi titulů, mezi nimiž se rozhodne o nejlepším filmu loňského roku. Z reálných osudů vychází také životní příběh Jesus and the Black Messiah a drama The Trial of the Chicago 7.

Do finálové osmičky patří také drama The Father s Anthonym Hopkinsem, roadmovie Nomadland s Frances McDormandovou o současných kočovnících či Minari o korejských přistěhovalcích v USA. Do výběru se dostal i krimithriller Promising Young Woman a hudební Sound of Metal.

Herecký Oscar pro Sachu Barona Cohena či Olivii Colmanovou

Mezi herci si Oscara mohou převzít Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman a Steven Yeun. Ve vedlejší roli pak Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr., Paul Raci a Lakeith Stanfield.

Z hereček zaujaly v hlavních rolích Viola Davisová, Andra Day, Vanessa Kirbyová, Frances McDormandová a Carey Mulliganová. Ve vedlejší roli si konkurují Maria Bakalova, Glenn Closeová, Olivia Colmanová, Amanda Seyfriedová a Yuh-Jung Youn.

Bez Šarlatána

Mezi nominovanými tituly nakonec nezazněl název koprodukčního dramatu Šarlatán, vycházející se skutečného osudu léčitele Jana Mikoláška. Snímek polské režisérky Agnieszky Hollandové zastupoval Česko v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Oscar ocenil českou kinematografii naposledy před necelým čtvrtstoletím, kdy si pro sošku dojel Kolja v režii Jana Svěráka.

Letošní cizojazyčný Oscar může skončit v Rumunsku (Collective), Hongkongu (Better Days), Tunisku (The Man Who Sold His Skin) či v Bosně a Hercegovině (Quo Vadis, Aida?). Nominace doplňuje ještě dánský snímek Another Round (Chlast), o němž se mluví už od vítězství v Evropských filmových cenách, takzvaném evropském Oscarovi.

Režisér Thomas Vinterberg se dostal i do letošních nominací za režii. Spolu s Davidem Fincherem, Leem Isaacem Chungem a porvé v oscarové historii byly do nominací v této kategorii vybrány dvě ženy: Chloé Zhaoová a Emerald Fennellová.

Filmy z kin i ze streamu

Oscarové vítěze svět pozná 25. dubna. Ceremoniál, původně plánovaný na únor, se totiž posunul kvůli pandemii. Ta zasáhla také do pravidel. Akademie pustila do soutěže i snímky uvedené na streamovacích službách, jakým je třeba favorizovaný Mank. Dříve mohly na Oscara pomýšlet pouze filmy, které byly promítány nejméně sedm dní v kině.